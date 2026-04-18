Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лотерея драфта НХЛ 2026 года пройдёт 5 мая

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что лотерея драфта НХЛ 2026 года состоится во вторник, 5 мая.

Лотерея драфта определит порядок выбора первых 16 игроков в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. В лотерее участвуют все команды, не прошедшие в плей-офф НХЛ (или команды, получившие места в первом раунде драфта от этих команд, которые не попали в плей-офф). Команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд могут получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.

64-й драфт НХЛ пройдёт на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр» в Баффало (США). Он запланирован на 26-27 июня 2026 года.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
