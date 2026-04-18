Результаты матчей плей-офф МХЛ на 18 апреля 2026 года:

Сегодня, 18 апреля, прошли три матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
«Авто» — «Стальные Лисы» — 3:0;
«Чайка» — «Омские Ястребы» — 3:2 ОТ;
«Красная Армия» – МХК «Спартак» — 0:2.
Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» — «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 3-0;
МХК «Спартак» — «Красная Армия» — счёт в серии — 3-1.
Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Чайка» — счёт в серии — 1-2;
«Стальные Лисы» — «Авто» — счёт в серии — 1-2.
Напомним, серии 1/4 финала проводятся до трёх побед.