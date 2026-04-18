Тренер «Филадельфии» Токкет рассказал, что общение с Мичковым улучшилось по ходу сезона

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о взаимодействии с российским нападающим Матвеем Мичковым.

«Он получает информацию, думаю, начинает понимать и применять её. Думаю, вначале он, возможно, не очень хорошо её понимал и, возможно, расстраивался… Считаю, он просто усваивает полученную информацию. Думаю, общение тоже значительно улучшилось, несмотря на языковой барьер и всё такое.

В начале сезона не был одиночкой, но часто бывал один. Теперь он общается с молодыми ребятами. Думаю, это огромный шаг вперёд для Мича, даже несмотря на языковой барьер. Он действительно улучшил свой английский, стал более активным. Он ужинает с тремя новичками. Думаю, это тоже очень важно для его развития. Среди молодых ребят налажено общение. Это не так: «Пусть с ним поговорит ветеран или тренер». Молодые ребята тоже берут на себя лидерские обязанности, очень важно», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

