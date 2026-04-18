«Плей-офф показывает, кто сильнее». Сафронов — об антирекорде Кубка Гагарина по матчам

«Плей-офф показывает, кто сильнее». Сафронов — об антирекорде Кубка Гагарина по матчам
Бывший хоккеист Кирилл Сафронов высказался об антирекорде Кубка Гагарина в текущем сезоне по количеству матчей за первые два раунда. В плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 к этому моменту сыграны всего 58 встреч.

«Удивило «Динамо» Минск. Думал, они зацепятся в серии с «Ак Барсом». Что касается антирекорда, стоит вспомнить слова Разина, когда он сказал, что уровень команд разный. Да, бывают нюансы в чемпионате, когда одна команда может обыграть другую, но плей-офф показывает, кто сильнее», — сказал Сафронов корреспонденту Vprognoze.ru.

В 1/2 финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» сыграет с омским «Авангардом», а магнитогорский «Металлург» — с казанским «Ак Барсом».

Материалы по теме
«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!
Видео
«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!
