«Плей-офф показывает, кто сильнее». Сафронов — об антирекорде Кубка Гагарина по матчам

Бывший хоккеист Кирилл Сафронов высказался об антирекорде Кубка Гагарина в текущем сезоне по количеству матчей за первые два раунда. В плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 к этому моменту сыграны всего 58 встреч.

«Удивило «Динамо» Минск. Думал, они зацепятся в серии с «Ак Барсом». Что касается антирекорда, стоит вспомнить слова Разина, когда он сказал, что уровень команд разный. Да, бывают нюансы в чемпионате, когда одна команда может обыграть другую, но плей-офф показывает, кто сильнее», — сказал Сафронов корреспонденту Vprognoze.ru.

В 1/2 финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» сыграет с омским «Авангардом», а магнитогорский «Металлург» — с казанским «Ак Барсом».