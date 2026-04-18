Кубок Стэнли начался с драки капитанов в матче «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»

В матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играют на стадионе «Леново Центр» в Роли (США).

После стартового вбрасывания подрались капитаны команд Джордан Стаал и Брэди Ткачук соответственно. Оба получили по пять минут штрафа за драку.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.