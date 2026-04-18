Хоккей Новости

Кубок Стэнли начался с драки капитанов в матче «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»

В эти минуты проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играют на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). Счёт равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стэнковен (Блейк, Холл) – 22:11     2:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 47:15    

После стартового вбрасывания подрались капитаны команд Джордан Стаал и Брэди Ткачук соответственно. Оба получили по пять минут штрафа за драку.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
