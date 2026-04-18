В эти минуты проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играют на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Логан Стэнковен. Ему ассистировали Джексон Блейк и Тейлор Холл.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.