«Лос-Анджелес» вывел Андрея Кузьменко из списка травмированных перед плей-офф

«Лос-Анджелес Кингз» вывел российского нападающего Андрея Кузьменко из списка травмированных. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Ранее россиянин перенёс операцию на колене. Последний раз он играл в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6) 26 февраля.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026 30-летний Андрей Кузьменко провёл за «Лос-Анджелес» 52 матча, набрав 25 (13+12) очков. Всего на счету форварда 271 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 182 (85+97) очков.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Первая игра серии состоится в воскресенье, 19 апреля.