Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лос-Анджелес» вывел Андрея Кузьменко из списка травмированных перед плей-офф

«Лос-Анджелес» вывел Андрея Кузьменко из списка травмированных перед плей-офф
Комментарии

«Лос-Анджелес Кингз» вывел российского нападающего Андрея Кузьменко из списка травмированных. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Ранее россиянин перенёс операцию на колене. Последний раз он играл в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6) 26 февраля.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026 30-летний Андрей Кузьменко провёл за «Лос-Анджелес» 52 матча, набрав 25 (13+12) очков. Всего на счету форварда 271 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 182 (85+97) очков.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Первая игра серии состоится в воскресенье, 19 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android