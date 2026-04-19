«Каролина» обыграла «Оттаву» в первом матче плей-офф НХЛ
Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Счёт в серии — 1:0.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стэнковен (Блейк, Холл) – 22:11 2:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 47:15
В составе «Каролины» отличились нападающие Логан Стэнковен и Тейлор Холл. Россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Артём Зуб результативными действиями не отметились.
«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.
