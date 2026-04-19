«Каролина» обыграла «Оттаву» в первом матче плей-офф НХЛ

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Счёт в серии — 1:0.

В составе «Каролины» отличились нападающие Логан Стэнковен и Тейлор Холл. Россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Артём Зуб результативными действиями не отметились.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.