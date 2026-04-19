Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кирилл Капризов забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

Кирилл Капризов забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ
В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp)     0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56     0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28     0:4 Болди (Капризов) – 26:30     1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp)     1:5    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате Кирилл Капризов принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и 44 результативные передачи при коэффициенте полезности «+10».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
