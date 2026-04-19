Кирилл Капризов забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате Кирилл Капризов принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и 44 результативные передачи при коэффициенте полезности «+10».