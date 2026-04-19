Кирилл Капризов повторил рекорд Зака Паризе по голам в плей-офф НХЛ в истории «Миннесоты»
В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp) 0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56 0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28 0:4 Болди (Капризов) – 26:30 1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp) 1:5
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Он забросил 16-ю шайбу в плей-офф НХЛ и сравнялся с Заком Паризе. Теперь они делят первое место в списке лучших снайперов в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Напомним, в регулярном чемпионате Кирилл Капризов принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и 44 результативные передачи при коэффициенте полезности «+10».
