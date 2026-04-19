Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в первом матче серии плей-офф НХЛ

Завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:1.

В составе «Миннесоты» забивали Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Райан Хартман и Мэтт Болди (дважды). Также на счету Капризова две результативные передачи. Нападающие Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

За «Даллас» забил Джейсон Робертсон.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля.

В регулярном чемпионате «Миннесота» финишировала на третьем месте Западной конференции, а «Даллас» стал вторым на Западе.