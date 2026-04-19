Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по матчам с тремя очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл третий в карьере матч с тремя очками в плей-офф Кубка Стэнли. Он обновил рекорд клуба по этому показателю.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp) 0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56 0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28 0:4 Болди (Капризов) – 26:30 1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp) 1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp) 1:6 Болди – 56:52
Кроме Капризова ни одному игроку «Миннесоты» не удавалось провести больше одного матча с тремя очками в плей-офф НХЛ.
В первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» обыграла «Даллас Старз» со счётом 6:1. В этой встрече Капризов забил гол и отметился двумя результативными передачами.
Следующий матч между командами состоится 21 апреля.
В регулярном чемпионате «Миннесота» финишировала на третье место Западной конференции, а «Даллас» стал вторым на Западе.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
04:00
-
03:27
-
02:14
-
02:03
-
00:44
- 18 апреля 2026
-
23:53
-
23:32
-
23:30
-
23:22
-
23:08
-
22:48
-
22:19
-
22:12
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:32
-
20:13
-
19:47
-
19:30
-
19:13
-
19:00
-
18:38
-
18:10
-
17:50
-
17:34
-
17:21
-
16:56
-
16:37
-
16:20
-
15:48
-
15:30
-
15:07
-
14:45