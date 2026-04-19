Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по матчам с тремя очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл третий в карьере матч с тремя очками в плей-офф Кубка Стэнли. Он обновил рекорд клуба по этому показателю.

Кроме Капризова ни одному игроку «Миннесоты» не удавалось провести больше одного матча с тремя очками в плей-офф НХЛ.

В первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» обыграла «Даллас Старз» со счётом 6:1. В этой встрече Капризов забил гол и отметился двумя результативными передачами.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля.

В регулярном чемпионате «Миннесота» финишировала на третье место Западной конференции, а «Даллас» стал вторым на Западе.