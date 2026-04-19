Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по победным шайбам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил свою третью победную шайбу в плей-офф и сравнялся с Нино Нидеррайтером по этому показателю — это лучший результат в истории «Миннесоты».

В первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» уверенно обыграла «Даллас Старз» со счётом 6:1. В этой встрече Капризов забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, «Миннесота» повела в серии со счётом 1-0.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля.

В регулярном чемпионате «Миннесота» финишировала на третье место Западной конференции, а «Даллас» стал вторым на Западе.