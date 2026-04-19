Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по победным шайбам в плей-офф НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил свою третью победную шайбу в плей-офф и сравнялся с Нино Нидеррайтером по этому показателю — это лучший результат в истории «Миннесоты».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp)     0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56     0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28     0:4 Болди (Капризов) – 26:30     1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp)     1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp)     1:6 Болди – 56:52    

В первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» уверенно обыграла «Даллас Старз» со счётом 6:1. В этой встрече Капризов забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, «Миннесота» повела в серии со счётом 1-0.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля.

В регулярном чемпионате «Миннесота» финишировала на третье место Западной конференции, а «Даллас» стал вторым на Западе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android