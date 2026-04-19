Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Филадельфии» на старте плей-офф
Завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). Гости одержал победу со счётом 3:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19 1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51 1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00 1:3 Мартон (Конечны) – 57:23 2:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 58:59 (pp)
В составе хозяев забивали российский форвард Евгений Малкин, записавший в свой актив также голевую передачу, и Брайан Раст.
Авторами шайб у гостей сегодня стали Джейми Драйсдейл, Трэвис Санхайм и Портер Мартон. Российский нападающий Матвей Мичков результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Филадельфия» повела в серии 1-0. Второй матч состоится 21 апреля на этой же арене.
