Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Филадельфии» на старте плей-офф

Завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). Гости одержал победу со счётом 3:2.

В составе хозяев забивали российский форвард Евгений Малкин, записавший в свой актив также голевую передачу, и Брайан Раст.

Авторами шайб у гостей сегодня стали Джейми Драйсдейл, Трэвис Санхайм и Портер Мартон. Российский нападающий Матвей Мичков результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Филадельфия» повела в серии 1-0. Второй матч состоится 21 апреля на этой же арене.