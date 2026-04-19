Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 19 апреля 2026, счет 2:3, плей-офф НХЛ 2025-2026

Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Филадельфии» на старте плей-офф
Комментарии

Завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). Гости одержал победу со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19     1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51     1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00     1:3 Мартон (Конечны) – 57:23     2:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 58:59 (pp)    

В составе хозяев забивали российский форвард Евгений Малкин, записавший в свой актив также голевую передачу, и Брайан Раст.

Авторами шайб у гостей сегодня стали Джейми Драйсдейл, Трэвис Санхайм и Портер Мартон. Российский нападающий Матвей Мичков результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Филадельфия» повела в серии 1-0. Второй матч состоится 21 апреля на этой же арене.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android