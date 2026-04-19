Евгений Малкин обошёл легендарного Рэя Бурка по очкам в Кубке Стэнли

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф.

В первом матче Кубка Стэнли против «Филадельфии Флайерз» форвард отметился голом и результативной передачей, доведя общее количество очков до 181. Таким образом, он обошёл легендарного Рэя Бурка (180) и занял чистую 14-ю строчку в истории лиги.

Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, «Филадельфия» повела в серии 1-0. Второй матч состоится 21 апреля на этой же арене.

