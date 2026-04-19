Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин обошёл легендарного Рэя Бурка по очкам в Кубке Стэнли

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19     1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51     1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00     1:3 Мартон (Конечны) – 57:23     2:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 58:59 (pp)    

В первом матче Кубка Стэнли против «Филадельфии Флайерз» форвард отметился голом и результативной передачей, доведя общее количество очков до 181. Таким образом, он обошёл легендарного Рэя Бурка (180) и занял чистую 14-ю строчку в истории лиги.

Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, «Филадельфия» повела в серии 1-0. Второй матч состоится 21 апреля на этой же арене.

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

Материалы по теме
Видео
Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Филадельфии» на старте плей-офф
