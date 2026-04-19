Евгений Малкин повторил достижение Горди Хоу по голам в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря голу в ворота «Филадельфии Флайерз» записал в свой актив 68-ю шайбу в плей-офф за карьеру и сравнялся с Горди Хоу, разделив с ним 21-е место в истории НХЛ.

Лучшим среди россиян по голам в плей-офф остаётся Александр Овечкин, на счету которого 77 шайб. Абсолютным лидером лиги является Уэйн Гретцки — 122 гола.

Следующей целью для Малкина является Стив Айзерман, у которого 70 заброшенных шайб в матчах плей-офф.

Напомним, «Питтсбург» на старте плей-офф уступил «Филадельфии» со счётом 2:3. Вторая игра состоится 21 апреля.

