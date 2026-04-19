Евгений Малкин повторил достижение Горди Хоу по голам в плей-офф НХЛ
Поделиться
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря голу в ворота «Филадельфии Флайерз» записал в свой актив 68-ю шайбу в плей-офф за карьеру и сравнялся с Горди Хоу, разделив с ним 21-е место в истории НХЛ.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19 1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51 1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00 1:3 Мартон (Конечны) – 57:23 2:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 58:59 (pp)
Лучшим среди россиян по голам в плей-офф остаётся Александр Овечкин, на счету которого 77 шайб. Абсолютным лидером лиги является Уэйн Гретцки — 122 гола.
Следующей целью для Малкина является Стив Айзерман, у которого 70 заброшенных шайб в матчах плей-офф.
Напомним, «Питтсбург» на старте плей-офф уступил «Филадельфии» со счётом 2:3. Вторая игра состоится 21 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
07:30
-
07:02
-
05:57
-
04:52
-
04:00
-
03:27
-
02:14
-
02:03
-
00:44
- 18 апреля 2026
-
23:53
-
23:32
-
23:30
-
23:22
-
23:08
-
22:48
-
22:19
-
22:12
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:32
-
20:13
-
19:47
-
19:30
-
19:13
-
19:00
-
18:38
-
18:10
-
17:50
-
17:34
-
17:21
-
16:56
-
16:37
-
16:20