Малкин повторил рекорд Яромира Ягра в «Питтсбурге»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в первом матче плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» повторил клубный рекорд по числу результативных действий в ситуациях, когда он помогал сравнивать счёт.

В этом матче Малкин в 33-й раз в карьере поучаствовал в голе, после которого сравнялся счёт в плей-офф, и повторил рекорд Яромира Ягра по этому показателю в истории «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, «Филадельфия Флайерз» повела в серии 1-0. Второй матч состоится 21 апреля на этой же арене.

На счету Малкина сегодня гол и результативная передача.

