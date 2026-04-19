Малкин повторил рекорд Яромира Ягра в «Питтсбурге»
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в первом матче плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» повторил клубный рекорд по числу результативных действий в ситуациях, когда он помогал сравнивать счёт.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19 1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51 1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00 1:3 Мартон (Конечны) – 57:23 2:3 Раст – 58:59
В этом матче Малкин в 33-й раз в карьере поучаствовал в голе, после которого сравнялся счёт в плей-офф, и повторил рекорд Яромира Ягра по этому показателю в истории «Питтсбург Пингвинз».
Встреча прошла на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, «Филадельфия Флайерз» повела в серии 1-0. Второй матч состоится 21 апреля на этой же арене.
На счету Малкина сегодня гол и результативная передача.
