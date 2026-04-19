Рябыкин: «Локомотив» изначально был на голову сильнее. Козлов отработал здорово

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался по итогам матчей 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии — 4-0 в пользу ярославской команды.

— Думаю, что Ярославль изначально был на голову сильнее. В «Локомотиве» целостная команда, очень опытная, с сохранившимся чемпионским костяком. Железнодорожниками руководит Боб Хартли, который знает, что такое большие победы.

— Виктор Козлов в Уфе, если учитывать скромные возможности, тоже отработал солидно. Согласны?

— Да. Я думаю, что Виктор отработал здорово. «Салават Юлаев» в первом раунде прошёл «Автомобилист». Мало кто предполагал, что уфимцы выиграют серию у более укомплектованной и обеспеченной команды. Несмотря на все сложности, Козлов и команда выглядели солидно.

— «Локомотив» — главный претендент на Кубок Гагарина?

— Один из всей вышедшей в полуфинал четвёрки, всё-таки все эти команды заслуживают взять титул. «Локомотив», «Металлург», «Ак Барс» и «Авангард» примерно равны по силам, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.