Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: «Локомотив» изначально был на голову сильнее. Козлов отработал здорово
Комментарии

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался по итогам матчей 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии — 4-0 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

— Думаю, что Ярославль изначально был на голову сильнее. В «Локомотиве» целостная команда, очень опытная, с сохранившимся чемпионским костяком. Железнодорожниками руководит Боб Хартли, который знает, что такое большие победы.

— Виктор Козлов в Уфе, если учитывать скромные возможности, тоже отработал солидно. Согласны?
— Да. Я думаю, что Виктор отработал здорово. «Салават Юлаев» в первом раунде прошёл «Автомобилист». Мало кто предполагал, что уфимцы выиграют серию у более укомплектованной и обеспеченной команды. Несмотря на все сложности, Козлов и команда выглядели солидно.

— «Локомотив» — главный претендент на Кубок Гагарина?
— Один из всей вышедшей в полуфинал четвёрки, всё-таки все эти команды заслуживают взять титул. «Локомотив», «Металлург», «Ак Барс» и «Авангард» примерно равны по силам, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android