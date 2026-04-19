Рябыкин: на игре и результате минского «Динамо» сказались внутренние передряги

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление минского «Динамо» в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Минчане проиграли «Ак Барсу» в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4:0.

— На игре и результате минского «Динамо» сказались внутренние передряги. Такие вещи не могут не оказывать влияния на психологическое состояние коллектива, на игру команды. Отсюда и такое быстрое поражение в серии с опытным и многое повидавшим «Ак Барсом».

— Как вам работа Дмитрия Квартальнова в Минске?

— Если не брать последнюю серию с «Ак Барсом», то отлично. Повторюсь, все внутренние негативные моменты сразу сказываются на итоговом результате. Хоккеисты всё прекрасно видят и чувствуют.

— Нынешний «Ак Барс» — в полном порядке?

— Я смотрел их матчи. Если с тем же «Трактором» в первом раунде было довольно непросто, то с Минском команда Анвара Гатиятулина выглядела хорошо и целостно. Казань — опытный кубковый боец. В принципе, как и все оставшиеся в турнире. Ведь все четыре оставшихся клуба в разные годы становились обладателями Кубка Гагарина, а кто-то — и по несколько раз, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

