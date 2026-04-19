Рябыкин: на игре и результате минского «Динамо» сказались внутренние передряги

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление минского «Динамо» в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Минчане проиграли «Ак Барсу» в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

— На игре и результате минского «Динамо» сказались внутренние передряги. Такие вещи не могут не оказывать влияния на психологическое состояние коллектива, на игру команды. Отсюда и такое быстрое поражение в серии с опытным и многое повидавшим «Ак Барсом».

— Как вам работа Дмитрия Квартальнова в Минске?
— Если не брать последнюю серию с «Ак Барсом», то отлично. Повторюсь, все внутренние негативные моменты сразу сказываются на итоговом результате. Хоккеисты всё прекрасно видят и чувствуют.

— Нынешний «Ак Барс» — в полном порядке?
— Я смотрел их матчи. Если с тем же «Трактором» в первом раунде было довольно непросто, то с Минском команда Анвара Гатиятулина выглядела хорошо и целостно. Казань — опытный кубковый боец. В принципе, как и все оставшиеся в турнире. Ведь все четыре оставшихся клуба в разные годы становились обладателями Кубка Гагарина, а кто-то — и по несколько раз, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате».
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Ключевые итоги второго раунда плей-офф КХЛ. Разбор от Рябыкина
Эксклюзив
Ключевые итоги второго раунда плей-офф КХЛ. Разбор от Рябыкина
