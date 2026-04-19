Рябыкин — о работе Никитина в ЦСКА: нельзя прийти и за один сезон всё моментально сделать

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление ЦСКА в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Москвичи проиграли «Авангарду» в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4:1.

— Знаете, когда вы строите новую команду, то всегда нужно время. Нельзя прийти и за один сезон всё моментально сделать, поэтому поражение ЦСКА объяснимо. Очень редко можно увидеть, что какой-то клуб с нуля выигрывает трофей. В свою очередь, «Авангард» — это сильно укомплектованная команда. Конечно, у Омска есть травмированные ребята, что может сказаться в полуфинале. Поэтому посмотрим, в каком состоянии команда Ги Буше подойдёт к ответственному и важному противостоянию с «Локомотивом».

— Значит, работу Игоря Никитина в целом можно оценить удовлетворительно?

— Считаю, что да. Первый год после его возвращения в ЦСКА, много новых хоккеистов, поэтому нужно сделать на это скидку. Пока разобрался, пока вошёл в курс дела… Быстро ничего не бывает.

— Можно сказать, что в полуфинале нас ждёт схватка двух ярких канадцев — Боба Хартли и Ги Буше?

— Боб всё же более спокойный. Хартли выигрывал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. Ги Буше на данный момент не может похвастать такими успехами, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

