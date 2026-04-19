Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рябыкин — о работе Никитина в ЦСКА: нельзя прийти и за один сезон всё моментально сделать

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление ЦСКА в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Москвичи проиграли «Авангарду» в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

— Знаете, когда вы строите новую команду, то всегда нужно время. Нельзя прийти и за один сезон всё моментально сделать, поэтому поражение ЦСКА объяснимо. Очень редко можно увидеть, что какой-то клуб с нуля выигрывает трофей. В свою очередь, «Авангард» — это сильно укомплектованная команда. Конечно, у Омска есть травмированные ребята, что может сказаться в полуфинале. Поэтому посмотрим, в каком состоянии команда Ги Буше подойдёт к ответственному и важному противостоянию с «Локомотивом».

— Значит, работу Игоря Никитина в целом можно оценить удовлетворительно?
— Считаю, что да. Первый год после его возвращения в ЦСКА, много новых хоккеистов, поэтому нужно сделать на это скидку. Пока разобрался, пока вошёл в курс дела… Быстро ничего не бывает.

— Можно сказать, что в полуфинале нас ждёт схватка двух ярких канадцев — Боба Хартли и Ги Буше?
— Боб всё же более спокойный. Хартли выигрывал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. Ги Буше на данный момент не может похвастать такими успехами, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате».
