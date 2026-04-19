Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: судейство позволяет играть жёстко, поэтому «Магнитке» нужно приспосабливаться
Комментарии

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление магнитогорского «Металлурга» в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Уральцы выиграли у «Торпедо» в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4)     1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5)     2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5)     3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5)     3:2 Виноградов – 44:28 (5x5)     3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5)     4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)    

— Здесь всё читалось. Единственное, что мне не очень понравилось, так это то, что «Металлург», ведя в счёте, позволял себе расслабляться по ходу серии. Вспомните пятый матч: уральцы ведут 3:1, а затем в концовке позволяют сопернику сравнять счёт. «Торпедо» наказывало соперника, в том числе выиграло один матч. В плей-офф расслабляться ни в коем случае нельзя, надо всегда играть на все 100%.

— Как оцените молодую команду тренера-новичка КХЛ Алексея Исакова?
— В Нижнем Новгороде быстрая команда, играющая, с молодыми, как вы правильно заметили, ребятами. Где-то их не хватало, было тяжело, потому что нет большого опыта. Это всё приходит с годами.

— У «Металлурга», как многие замечают, тоже молодая и негабаритная команда.
— Да, сейчас судейство позволяет играть жёстко, поэтому «Магнитке» нужно приспосабливаться, где-то при необходимости перестраиваться. Такие соперники, как «Локомотив», «Авангард» и «Ак Барс», с которым магнитогорцам играть в полуфинале, могут задавить силовым хоккеем. В серии с Казанью, на мой взгляд, чуть больше шансов будет именно у «Ак Барса». Если, конечно, казанцы будут играть так же классно, как ранее с Минском, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android