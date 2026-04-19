Рябыкин: судейство позволяет играть жёстко, поэтому «Магнитке» нужно приспосабливаться

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление магнитогорского «Металлурга» в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Уральцы выиграли у «Торпедо» в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4:1.

— Здесь всё читалось. Единственное, что мне не очень понравилось, так это то, что «Металлург», ведя в счёте, позволял себе расслабляться по ходу серии. Вспомните пятый матч: уральцы ведут 3:1, а затем в концовке позволяют сопернику сравнять счёт. «Торпедо» наказывало соперника, в том числе выиграло один матч. В плей-офф расслабляться ни в коем случае нельзя, надо всегда играть на все 100%.

— Как оцените молодую команду тренера-новичка КХЛ Алексея Исакова?

— В Нижнем Новгороде быстрая команда, играющая, с молодыми, как вы правильно заметили, ребятами. Где-то их не хватало, было тяжело, потому что нет большого опыта. Это всё приходит с годами.

— У «Металлурга», как многие замечают, тоже молодая и негабаритная команда.

— Да, сейчас судейство позволяет играть жёстко, поэтому «Магнитке» нужно приспосабливаться, где-то при необходимости перестраиваться. Такие соперники, как «Локомотив», «Авангард» и «Ак Барс», с которым магнитогорцам играть в полуфинале, могут задавить силовым хоккеем. В серии с Казанью, на мой взгляд, чуть больше шансов будет именно у «Ак Барса». Если, конечно, казанцы будут играть так же классно, как ранее с Минском, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

