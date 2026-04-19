Евгений Малкин объяснил поражение «Питтсбурга» от «Филадельфии» на старте плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Филадельфии Флайерз» (2:3). По словам Малкина, всё дело в нервозности, связанной с долгим отсутствием команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19     1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51     1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00     1:3 Мартон (Конечны) – 57:23     2:3 Раст – 58:59    

«Мы хорошо провели регулярный сезон. Мы знаем свой хоккей, но, возможно, сейчас слишком нервничаем или слишком сильно хотим сыграть хорошо. Из-за этого начинаем суетиться и теряем хладнокровие. Все хотят проявить себя с лучшей стороны. Но это только первый матч. Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф, поэтому все немного нервничают. Нам лишь нужно действовать проще и сыграть чуть лучше», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети X.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кубок Стэнли начался с драки, гол Малкина не спас «Питтсбург». Итоги дня в плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли начался с драки, гол Малкина не спас «Питтсбург». Итоги дня в плей-офф НХЛ
