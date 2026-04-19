Евгений Малкин объяснил поражение «Питтсбурга» от «Филадельфии» на старте плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Филадельфии Флайерз» (2:3). По словам Малкина, всё дело в нервозности, связанной с долгим отсутствием команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Мы хорошо провели регулярный сезон. Мы знаем свой хоккей, но, возможно, сейчас слишком нервничаем или слишком сильно хотим сыграть хорошо. Из-за этого начинаем суетиться и теряем хладнокровие. Все хотят проявить себя с лучшей стороны. Но это только первый матч. Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф, поэтому все немного нервничают. Нам лишь нужно действовать проще и сыграть чуть лучше», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети X.