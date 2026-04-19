Андрей Свечников остался без очков в первом матче серии Кубка Стэнли с «Оттавой»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался без набранных очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (2:0). 26-летний россиянин провел на льду 15 минут 36 секунд (4.43 – в большинстве) и завершил встречу с нейтральной полезностью. В его активе шесть бросков в створ, ещё четыре броска прошли мимо ворот, и восемь силовых приёмов — это лучший результат в составе обеих команд.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии (4-2).