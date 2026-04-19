Защитник «Оттавы» Артём Зуб получил травму в матче Кубка Стэнли с «Каролиной»

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб получил травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз», который состоялся вечером 18 апреля. Об этом сообщает Ottawa Citizen. 30-летний россиянин ушёл со льда во втором периоде после силового приёма в исполнении форварда «Харрикейнс» Сета Джарвиса. Отмечается, что Зуб держался за бедро, покидая площадку.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии (4-2).