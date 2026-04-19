Тренер «Питтсбурга» Мьюз высказался о поражении от «Филадельфии» в матче плей-офф НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз высказался о поражении от «Филадельфии Флайерз» (2:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Они создают сложности. Это давняя часть их игры. Они умеют создавать проблемы. Мы отошли от той модели игры, которая работала. Отчасти это связано с интенсивностью, в плей-офф она на высшем уровне», – приводит слова Мьюза официальный сайт НХЛ.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз».