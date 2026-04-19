Тренер «Питтсбурга» Мьюз высказался о поражении от «Филадельфии» в матче плей-офф НХЛ
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз высказался о поражении от «Филадельфии Флайерз» (2:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19 1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51 1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00 1:3 Мартон (Конечны) – 57:23 2:3 Раст – 58:59
«Они создают сложности. Это давняя часть их игры. Они умеют создавать проблемы. Мы отошли от той модели игры, которая работала. Отчасти это связано с интенсивностью, в плей-офф она на высшем уровне», – приводит слова Мьюза официальный сайт НХЛ.
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз».
