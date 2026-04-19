Форвард «Миннесоты» Тренин применил 13 силовых приёмов в матче Кубка Стэнли с «Далласом»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин применил 13 силовых приёмов в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (6:1). 29-летний россиянин завершил игру с нейтральной полезностью, также отметившись одним броском в створ, двумя блоками и одним перехватом.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp) 0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56 0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28 0:4 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 26:30 1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp) 1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp) 1:6 Болди – 56:52
13 хитов Тренина в одном матче плей-офф НХЛ – повторение рекорда среди россиян. В 2013 году капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 13 силовыми приёмами в матче с «Рейнджерс» (0:5).
Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз».
