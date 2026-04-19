Форвард «Миннесоты» Тренин применил 13 силовых приёмов в матче Кубка Стэнли с «Далласом»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин применил 13 силовых приёмов в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (6:1). 29-летний россиянин завершил игру с нейтральной полезностью, также отметившись одним броском в створ, двумя блоками и одним перехватом.

13 хитов Тренина в одном матче плей-офф НХЛ – повторение рекорда среди россиян. В 2013 году капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 13 силовыми приёмами в матче с «Рейнджерс» (0:5).

Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз».