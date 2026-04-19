Малкин вышел на 17-е место по ассистам в истории плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря голевой передаче в матче с «Филадельфией Флайерз» записал в свой актив 114-й результативный пас и поднялся на 17-е место в истории плей-офф НХЛ.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19 1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51 1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00 1:3 Мартон (Конечны) – 57:23 2:3 Раст – 58:59
На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. Трёхкратный обладатель трофея повторил достижение Адама Оутса (114 передач в 163 матчах), разделив с ним 17-е место среди лучших ассистентов в истории плей-офф НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» на старте плей-офф уступил «Филадельфии» со счётом 2:3. Вторая игра состоится во вторник, 21 апреля.
