Малкин вышел на 17-е место по ассистам в истории плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря голевой передаче в матче с «Филадельфией Флайерз» записал в свой актив 114-й результативный пас и поднялся на 17-е место в истории плей-офф НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. Трёхкратный обладатель трофея повторил достижение Адама Оутса (114 передач в 163 матчах), разделив с ним 17-е место среди лучших ассистентов в истории плей-офф НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» на старте плей-офф уступил «Филадельфии» со счётом 2:3. Вторая игра состоится во вторник, 21 апреля.