«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 22:00 мск

Вечером 19 апреля продолжится Кубок Стэнли — 2026. В Денвере (США) состоится встреча между «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч на стадионе «Болл-Арена» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года.

Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии (4-2).