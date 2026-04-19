Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингз: онлайн-трансляция матча первого раунда плей-офф НХЛ-2025/2026 начнётся в 22:00 мск

«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 22:00 мск
Вечером 19 апреля продолжится Кубок Стэнли — 2026. В Денвере (США) состоится встреча между «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч на стадионе «Болл-Арена» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 35:29     2:0 О'Коннор (Друри) – 45:50     2:1 Панарин (Лаферрье, Кларк) – 57:38 (pp)    

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года.

Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии (4-2).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Топ-события воскресенья: «Ман Сити» — «Арсенал», РПЛ, Кубок Стэнли, финал Рублёва и НБА
