Форвард «Миннесоты» Данила Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли с «Даллас Старз» (6:1). 22-летний россиянин отыграл 10 минут 22 секунды. Юров завершил игру с нейтральной полезностью. У него один бросок в створ, два силовых приёма, малый штраф во втором периоде и ноль выигранных попыток на точке вбрасывания из пяти.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp) 0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56 0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28 0:4 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 26:30 1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp) 1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp) 1:6 Болди – 56:52
Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии (4-2).
Материалы по теме
