Форвард «Миннесоты» Данила Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли с «Даллас Старз» (6:1). 22-летний россиянин отыграл 10 минут 22 секунды. Юров завершил игру с нейтральной полезностью. У него один бросок в створ, два силовых приёма, малый штраф во втором периоде и ноль выигранных попыток на точке вбрасывания из пяти.

Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии (4-2).