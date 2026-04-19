«В России люди серьёзнее — если есть что сказать, скажут в лицо». Матвей Мичков — о США

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился мыслями о жизни в Соединённых Штатах Америки. 21-летний россиянин проводит второй сезон в Национальной хоккейной лиге.

«В России люди более серьёзны. Если им есть что сказать, они говорят это тебе в лицо. Здесь же они могут улыбаться тебе в лицо, а за спиной говорить совсем другое. Поначалу мне было не очень комфортно, потому что все улыбались. Даже в магазинах, на заправках. Я к этому не привык», – приводит слова Мичкова The Philadelphia Inquirer.

В 2023 году Мичкова выбрал на драфте НХЛ в первом раунде под седьмым номером клуб «Филадельфия Флайерз». В октябре 2024 года он дебютировал в НХЛ в матче с «Ванкувером».

