«Это будет частью серии». Кросби — о стычках в матче плей-офф НХЛ с «Филадельфией»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о стычках в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (2:3). Кросби был удалён дважды по ходу встречи. Он получил две минуты штрафа за грубость против Джейми Драйсдейла на 12-й минуте первого периода и две минуты за удар клюшкой против Трэвиса Санхайма на отметке 18:51 третьего периода.

«Это будет частью серии. Думаю, нам нужно немного больше держаться от этого подальше и верить, что, когда они будут делать это и попытаются это всё начать, их накажут за это удалениями. Я думаю, это то, что они хотят делать. Нам нужно держаться от этого подальше и верить, что они будут недисциплинированными», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.