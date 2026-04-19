Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это будет частью серии». Кросби — о стычках в матче плей-офф НХЛ с «Филадельфией»

«Это будет частью серии». Кросби — о стычках в матче плей-офф НХЛ с «Филадельфией»
Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о стычках в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (2:3). Кросби был удалён дважды по ходу встречи. Он получил две минуты штрафа за грубость против Джейми Драйсдейла на 12-й минуте первого периода и две минуты за удар клюшкой против Трэвиса Санхайма на отметке 18:51 третьего периода.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19     1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51     1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00     1:3 Мартон (Конечны) – 57:23     2:3 Раст – 58:59    

«Это будет частью серии. Думаю, нам нужно немного больше держаться от этого подальше и верить, что, когда они будут делать это и попытаются это всё начать, их накажут за это удалениями. Я думаю, это то, что они хотят делать. Нам нужно держаться от этого подальше и верить, что они будут недисциплинированными», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android