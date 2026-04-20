Андрей Назаров сравнил стартовавший плей-офф НХЛ с розыгрышем Кубка Гагарина

Известный тренер Андрей Назаров сравнил стартовавший плей-офф Национальной хоккейной лиги с текущим розыгрышем Кубка Гагарина.

«Безусловно, одним глазом мы будем следить за стартовавшим плей-офф НХЛ, так что пожелаем удачи нашим российским звёздам в Северной Америке. Но у нас в КХЛ свой плей-офф, где уже сформировался топ-4. Все четыре клуба – «Авангард», «Ак Барс», «Металлург» и «Локомотив» – знают, что такое победа в Кубке Гагарина, опыта у них хватает. Так что пусть победит сильнейший. Каждая мелочь на такой серьёзной стадии может стать решающей.

Вообще же, помимо яркого хоккея и розыгрыша Кубка Стэнли, из-за океана слышится много блефа, эдакий ежедневный Texas hold'em (разновидность покера. — Прим. «Чемпионата»). А по факту мы двигаемся вперёд по всем направлениям. Наша лига уже стала одной из сильнейших не только в Европе, но и в мире. А наши огромные грузовики, заправленные лучшим топливом в мире, мчат вперёд, ни на кого не оглядываясь», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.