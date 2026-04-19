Арсений Коромыслов: планировалось, что преобразование состава доведёт «Трактор» до Кубка

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов подвёл итоги сезона для уральской команды. Челябинский клуб проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ после игры в финале Кубка Гагарина год назад. В 1/8 финала «Трактор» уступил «Ак Барсу». Счёт в серии — 4-1.

— После сезона остались смешанные эмоции?

— Конечно, смешанные. Прошлый год был совсем иным, и результаты были отличными. И в этом сезоне ожидали большего и от нас, и мы сами от себя. Планировалось, что преобразование состава доведёт «Трактор» до Кубка.

— Сейчас вы поняли, чего не хватило в плей-офф?

— Интересно будет посмотреть, как «Ак Барс» пойдёт дальше. Они очень сильно, организованно сыграли против минского «Динамо» — как в защите, так и в атаке. Хотя на них мало кто ставил. За два раунда «Ак Барс» забрал четыре овертайма, а это очень сплачивает команду.

— «Трактор», может быть, проиграл будущему обладателю Кубка?

— Пока ещё рано говорить. Но во втором раунде эта команда была ещё сильнее, чем против нас, — приводит слова Коромыслова «РБ Спорт».