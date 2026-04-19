Американский защитник «Трактора» Дэй: хочу играть в Челябинске как можно дольше
Американский защитник «Трактора» Логан Дэй признался, что хотел бы задержаться в челябинском клубе. Контракт Дэя с «Трактором» рассчитан до 31 мая 2026 года, вид соглашения — одностороннее.

— Какие итоги сезон для «Трактора» вы можете подвести?
— Во время сезона у нас были свои взлёты и падения, хорошие и плохие матчи, но таков профессиональный хоккей. У нас были большие ожидания от этого сезона. Наша цель была выиграть Кубок Гагарина, но мы не смогли её добиться.

— У вас заканчивается контракт с клубом. Вы останетесь в «Тракторе»?
— Это будут решать руководство клуба и мой агент. Я хочу остаться в «Тракторе» и играть здесь как можно дольше. Мне и моей семье нравится в Челябинске, — приводит слова Дея «РБ Спорт».

