Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг отреагировал на информацию о возможном назначении тренером «Динамо»

Ротенберг отреагировал на информацию о возможном назначении тренером «Динамо»
Комментарии

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на информацию о возможном назначении тренером бело-голубых. Функционер заявил, что готов взять на себя эту роль.

— Очень много разговоров идёт о том, что будете следующим тренером «Динамо». Можете подтвердить или опровергнуть?
— Я очень благодарен за поддержку, которую оказывают легенды СССР, я много с ними общаюсь: Владимир Владимирович Юрзинов, Александр Сергеевич Якушев и другие легенды хоккея. Но здесь решение за акционерами. Всегда готов работать и имею желание работать, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Московское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина бело‑голубые уступили в серии с минским «Динамо» (0-4).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android