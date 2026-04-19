Ротенберг отреагировал на информацию о возможном назначении тренером «Динамо»

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на информацию о возможном назначении тренером бело-голубых. Функционер заявил, что готов взять на себя эту роль.

— Очень много разговоров идёт о том, что будете следующим тренером «Динамо». Можете подтвердить или опровергнуть?

— Я очень благодарен за поддержку, которую оказывают легенды СССР, я много с ними общаюсь: Владимир Владимирович Юрзинов, Александр Сергеевич Якушев и другие легенды хоккея. Но здесь решение за акционерами. Всегда готов работать и имею желание работать, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Московское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина бело‑голубые уступили в серии с минским «Динамо» (0-4).