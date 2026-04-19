Виктор Шалимов призвал не сравнивать его с Уэйном Гретцки

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Европы по хоккею Виктор Шалимов считает, что его не стоит сравнивать с канадцем Уэйном Гретцки. 20 апреля Шалимову исполнится 75 лет. Гретцки и Шалимов играли друг против друга, в частности, на чемпионате мира 1982 года — единственном в истории, в котором участвовал канадец. Тогда Гретцки стал лучшим бомбардиром турнира, обойдя на очко Шалимова, а советского хоккеиста признали лучшим нападающим турнира.

«Зачем сравнивать меня с Гретцки? Раз меня признали тогда лучшим нападающим, значит, Гретцки надо было задуматься. И писать не о Гретцки, а о советском хоккее. Он великий игрок, к нему никаких вопросов. Среди канадцев он был таким, кто выделялся не физическими данными, а своим видением, играл очень здорово в пас. Сколько тому же Александру Овечкину надо было отыграть, чтобы достичь его рекорда?» — приводит слова Шалимова ТАСС.

