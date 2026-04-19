Определились пары 1/2 финала Кубка Харламова

В воскресенье, 19 апреля, завершились все четвертьфинальные серии плей-офф OLIMPBET МХЛ сезона-2025/2026. «Чайка» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф OLIMPBET МХЛ на своём льду обыграла «Омских Ястребов» и вышла в полуфинал. Таким образом определились все четыре участника 1/2 финала Кубка Харламова.

Пары 1/2 финала Кубка Харламова:

МХК «Локо» — «Чайка»;

МХК «Спартак» — «Авто».

Полуфинальная стадия плей-офф МХЛ начнётся 25 апреля в Ярославле.

Серии 1/2 финала пройдут до четырёх побед, максимальное количество матчей – семь. Первые две игры и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более высокий номер посева. Третья, четвёртая и, если потребуется, шестая встречи проводятся на льду команды, имеющей более низкий номер посева.