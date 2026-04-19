Быков — об игре «Локомотива»: с таким стилем играют настоящие топ-клубы и чемпионы

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре «Локомотива». В первом раунде плей-офф-2026 ярославский клуб обыграл «Спартак» (4-1 в серии), во втором – победил «Салават Юлаев» (4-0).

«Локомотив» стабилен, это свидетельствует о клубе с высокой организацией и долгосрочными амбициями. Желание передавить оппонента и взять его силой характеризует эту команду, с таким стилем играют настоящие топ-клубы и чемпионы», – цитирует Быкова LiveResult.

В полуфинале Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся в Ярославле 24 апреля. Регулярный чемпионат «Локомотив» завершил на первом месте Западной конференции.