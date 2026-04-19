Скабелка: вылет ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина закономерен

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о поражении ЦСКА в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом», а также оценил перспективы московского клуба.

«Авангард» был мощнее ЦСКА и заслуженно вышел в полуфинал. Вылет армейцев из четвертьфинала Кубка Гагарина закономерен. Никитин выстраивает с нуля свою систему везде, где работает. Игроки ЦСКА достаточно долго вписывались в неё. Они поняли требования тренера только ближе к плей-офф. В следующем сезоне увидим более цельный ЦСКА», — цитирует Скабелку Metaratings.

ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Авангарду» со счётом 1-4. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги армейцы заняли четвёртое место в Западной конференции.