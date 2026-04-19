Нападающий Маклин Селебрини высказался о своём будущем в «Сан-Хосе»

Нападающий Маклин Селебрини высказался о своём будущем в «Сан-Хосе»
19-летний нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини высказался о своём будущем в клубе. Срок дейстующего соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2026/2027. Нападающий может стать ограниченно свободным агентом летом 2027 года, при этом он имеет право подписать новый контракт уже 1 июля 2026-го.

«Сезон только что закончился, об этом ещё не думал. Я просто открыт для всего. В этом вопросе много нюансов. Я открыт для всех возможностей. Хочу посвятить себя этой команде и быть здесь. Мне здесь очень нравится», – цитирует Селебрини пресс-служба клуба.

Селебрини набрал 115 (45+70) очков за 82 игры прошедшего регулярного чемпионата, установив рекорд «Шаркс» по очкам за сезон.

Материалы по теме
Маклин Селебрини установил исторический рекорд «Сан-Хосе»
