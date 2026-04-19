Капитан «Каролины» оценил свою драку с Ткачуком на старте первого матча серии с «Оттавой»
Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал драку с форвардом «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком на старте первого матча серии (2:0).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стэнковен (Блейк, Холл) – 22:11 2:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 47:15
«Ткачук — физически сильный парень, играет жёстко, он предложил подраться. Это часть нашей работы. Начало матча было, безусловно, интересным. Это хоккей плей-офф. Конечно, мне это нравится. Для всей нашей команды это большая задача — попытаться сдержать его. Ткачука трудно сдержать на льду. Сегодня одержали победу, но мы должны продолжать его прессинговать, не давать им пространства и убедиться, что он не так эффективен, как мог бы быть», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.
Материалы по теме
- 19 апреля 2026
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:58
-
15:34
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:53
-
14:27
-
13:57
-
13:22
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:24
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
07:30
-
07:02
-
05:57