Капитан «Каролины» оценил свою драку с Ткачуком на старте первого матча серии с «Оттавой»

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал драку с форвардом «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком на старте первого матча серии (2:0).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стэнковен (Блейк, Холл) – 22:11     2:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 47:15    

«Ткачук — физически сильный парень, играет жёстко, он предложил подраться. Это часть нашей работы. Начало матча было, безусловно, интересным. Это хоккей плей-офф. Конечно, мне это нравится. Для всей нашей команды это большая задача — попытаться сдержать его. Ткачука трудно сдержать на льду. Сегодня одержали победу, но мы должны продолжать его прессинговать, не давать им пространства и убедиться, что он не так эффективен, как мог бы быть», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.

