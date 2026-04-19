Капитан «Каролины» оценил свою драку с Ткачуком на старте первого матча серии с «Оттавой»

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал драку с форвардом «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком на старте первого матча серии (2:0).

«Ткачук — физически сильный парень, играет жёстко, он предложил подраться. Это часть нашей работы. Начало матча было, безусловно, интересным. Это хоккей плей-офф. Конечно, мне это нравится. Для всей нашей команды это большая задача — попытаться сдержать его. Ткачука трудно сдержать на льду. Сегодня одержали победу, но мы должны продолжать его прессинговать, не давать им пространства и убедиться, что он не так эффективен, как мог бы быть», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.