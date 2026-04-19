«Думаю, он ещё вернётся в НХЛ». Оши раскрыл подробности разговора с Овечкиным в баре

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши считает, что российский нападающий Александр Овечкин подпишет со столичным клубом НХЛ однолетний контракт.

«Если бы вы спросили меня неделю назад, сказал бы, что он не вернётся. Но я был на их последней игре в Коламбусе. Встретился с ребятами накануне вечером в баре, выпил пару бокалов. Все остальные ребята ушли, а мы с Ови остались, наверное, на час и просто поболтали, я и он. Думаю, ему нужно было доиграть сезон, посмотреть, в каком он состоянии. Думаю, он, вероятно, вернётся ещё на один прощальный сезон. Полагаю, ему нужно было немного отойти от шумихи в СМИ после того, как он побил рекорд Гретцки.

Мне кажется, он подпишет однолетний контракт, что будет немного справедливее с точки зрения контракта для него, чем для клуба, может быть, просто как благодарность за всё, что тот сделал. Это всё исключительно моё личное мнение. Ни с кем об этом не говорил, особенно с командой. Полагаю, есть шанс, потому что его сыновья молоды, они любят хоккей и любят смотреть его игры. Они приходят на каждую игру. Думаю, он хочет играть перед ними ещё один год. Так что, мне кажется, он ещё вернётся», — цитирует Оши Russian Machine Never Breaks.