Главный тренер «Миннесоты» высказался о разгромной победе в первой игре серии с «Далласом»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о разгромной победе в первом матче серии с «Даллас Старз» (6:1, 1-0).

«Мы готовились к этой игре пару дней. Теперь будем анализировать этот матч и двигаться дальше. Важно двигаться от игры к игре и жить одним днём. Хотим продолжать совершенствоваться. Мы выиграли, а они проиграли. Дело не столько в том, чтобы быть довольным своим нынешним положением, или что-то в этом роде. Нам нужно продолжать искать способы стать лучше», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Следующий матч серии между командами состоится 21 апреля на домашней площадке «Далласа».