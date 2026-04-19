Главный тренер «Миннесоты» высказался о разгромной победе в первой игре серии с «Далласом»
Поделиться
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о разгромной победе в первом матче серии с «Даллас Старз» (6:1, 1-0).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp) 0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56 0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28 0:4 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 26:30 1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp) 1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp) 1:6 Болди – 56:52
«Мы готовились к этой игре пару дней. Теперь будем анализировать этот матч и двигаться дальше. Важно двигаться от игры к игре и жить одним днём. Хотим продолжать совершенствоваться. Мы выиграли, а они проиграли. Дело не столько в том, чтобы быть довольным своим нынешним положением, или что-то в этом роде. Нам нужно продолжать искать способы стать лучше», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.
Следующий матч серии между командами состоится 21 апреля на домашней площадке «Далласа».
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:58
-
15:34
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:53
-
14:27
-
13:57
-
13:22
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:24
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
07:30
-
07:02
-
05:57