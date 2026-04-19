Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Миннесоты» высказался о разгромной победе в первой игре серии с «Далласом»
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о разгромной победе в первом матче серии с «Даллас Старз» (6:1, 1-0).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp)     0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56     0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28     0:4 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 26:30     1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp)     1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp)     1:6 Болди – 56:52    

«Мы готовились к этой игре пару дней. Теперь будем анализировать этот матч и двигаться дальше. Важно двигаться от игры к игре и жить одним днём. Хотим продолжать совершенствоваться. Мы выиграли, а они проиграли. Дело не столько в том, чтобы быть довольным своим нынешним положением, или что-то в этом роде. Нам нужно продолжать искать способы стать лучше», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Следующий матч серии между командами состоится 21 апреля на домашней площадке «Далласа».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Капризов уничтожил одного из фаворитов сезона НХЛ! Забил крутой гол и набрал три очка
Видео
Капризов уничтожил одного из фаворитов сезона НХЛ! Забил крутой гол и набрал три очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android