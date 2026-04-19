«Это будет просто невероятно». Тренер «Баффало» — о первом матче плей-офф за 15 лет

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф высказался о предстоящей атмосфере на первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». «Клинки» впервые за 15 лет принимают участие в плей-офф. Первый матч серии состоится в ночь на 20 апреля в Баффало и начнётся в 2:30 мск.

«Надеюсь, мы будем полны энергии, потому что это будет просто невероятно… Говорили, какую энергию нам нужно привнести, как нам нужно играть, ожидаю, что ребята будут готовы это сделать», — цитирует Раффа пресс-служба клуба.

«Баффало» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ — 2025/2026. В 82 матчах хоккеисты «Сэйбрз» одержали 59 побед и потерпели 23 поражения.