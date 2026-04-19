Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такой шанс бывает не у многих». Коромыслов рассказал о решении продолжить карьеру в НХЛ

«Такой шанс бывает не у многих». Коромыслов рассказал о решении продолжить карьеру в НХЛ
Комментарии

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов объяснил своё решение продолжить карьеру за океаном. 22-летний хоккеист подписал контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.

— Долго решал перед подписанием контракта с «Сент-Луисом»?
— Долго решал, складывал все плюсы и минусы. Было хорошее предложение от «Трактора», всё обсудил с руководством и с агентом. Решил, что такой шанс бывает не у многих и надо попробовать себя, получить этот опыт. Как характерный человек, который умеет цепляться, могу забрать свой шанс.

— Ваш агент сказал, что в «Сент-Луисе» вам говорили, что в следующем сезоне у вас будут хорошие шансы.
— Да, и в клубе сказали, и сам рассуждал об этом. Команда меняется, там играют люди и моего года рождения, и на два года младше. Могу ехать, забрать свой шанс и место в составе.

— В «Тракторе» заявили, что будут ждать обратно?
— Когда поняли, что это решение окончательное, пожелали удачи. Сказали, что по-человечески желают закрепиться в НХЛ, но как менеджеры ждут возвращения.

— Пока вы всё равно не планируете возвращаться?
— От себя сделаю всё возможное, чтобы остаться играть в НХЛ, но в любом случае всегда буду рад предложению «Трактора». Для меня было честью играть за этот клуб, и, возможно, ещё такой шанс представится, — приводит слова Коромыслова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android