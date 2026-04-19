Мирошниченко — об Овечкине: любой пацан, который играет в хоккей, знает его имя

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко высказался о том, завершит ли карьеру Александр Овечкин в НХЛ. 40-летний форвард закончил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталз». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.

– Сотни видеокамер, фотографы – конечно, было сильное давление на всех в раздевалке. Мы его даже спрашивали: «Ну что думаешь, заканчиваешь?» Всё в порядке. Если он завершит, думаю, потом соберёмся и сыграем уже в какой-нибудь ветеранской команде 60+, уже после моей карьеры. В России, нет? (улыбается).

– Когда вы впервые начали болеть за Овечкина? В каком возрасте, помните?

– Точно не помню. Наверное, на каком-то чемпионате мира. В детстве смотрел по телевизору – играла сборная России, Овечкин, Евгений Малкин и другие. Вот тогда и начал следить. Даже не скажу, сколько мне было лет. Любой пацан, который играет в хоккей, знает его имя, — цитирует Мирошниченко Russian Machine Never Breaks.