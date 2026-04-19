Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мирошниченко — об Овечкине: любой пацан, который играет в хоккей, знает его имя

Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко высказался о том, завершит ли карьеру Александр Овечкин в НХЛ. 40-летний форвард закончил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталз». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.

– Сотни видеокамер, фотографы – конечно, было сильное давление на всех в раздевалке. Мы его даже спрашивали: «Ну что думаешь, заканчиваешь?» Всё в порядке. Если он завершит, думаю, потом соберёмся и сыграем уже в какой-нибудь ветеранской команде 60+, уже после моей карьеры. В России, нет? (улыбается).

– Когда вы впервые начали болеть за Овечкина? В каком возрасте, помните?
– Точно не помню. Наверное, на каком-то чемпионате мира. В детстве смотрел по телевизору – играла сборная России, Овечкин, Евгений Малкин и другие. Вот тогда и начал следить. Даже не скажу, сколько мне было лет. Любой пацан, который играет в хоккей, знает его имя, — цитирует Мирошниченко Russian Machine Never Breaks.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android