«Всегда хочется говорить на родном языке». Мирошниченко об игре с россиянами за «Кэпиталз»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко заявил, что для него важно присутствие в команде русскоговорящих партнёров. За столичный клуб выступают Александр Овечкин, братья Алексей и Илья Протасы и Богдан Тринеев.

«Думаю, в любой команде, где много русских парней, это хорошо для всех. И для жены, и для детей, которые общаются. Возможно, каждые выходные мы общаемся на барбекю и в раздевалке. Если ты родился в другой стране, трудно весь сезон говорить по-английски. Ты всегда хочешь говорить на своём родном языке. Думаю, это невероятно, когда у меня в команде есть пять-шесть русских или белорусских парней», — цитирует Мирошниченко Russian Machine Never Breaks.