Главный тренер «Далласа» назвал причины поражения в первом матче серии с «Миннесотой»
Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен высказался о поражении в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (1:6).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp) 0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56 0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28 0:4 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 26:30 1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp) 1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp) 1:6 Болди – 56:52
«Дело было не в фундаментальных ошибках. Для меня ключевым были единоборства. Когда не выигрываешь борьбу за шайбу, не выигрываешь единоборства, подвергаешь себя риску того, что произошло. Рикошеты, бросок от борта, который отскакивает от игрока и попадает в ворота, бросок из-за ворот. Потому что ты оказываешься в уязвимом положении, потому что не выигрываешь борьбу. Как я уже сказал, думаю, что мы все можем быть лучше в этом плане», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.
Следующий матч серии между командами состоится 21 апреля на домашней площадке «Далласа».
