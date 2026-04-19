Главный тренер «Далласа» назвал причины поражения в первом матче серии с «Миннесотой»

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен высказался о поражении в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (1:6).

«Дело было не в фундаментальных ошибках. Для меня ключевым были единоборства. Когда не выигрываешь борьбу за шайбу, не выигрываешь единоборства, подвергаешь себя риску того, что произошло. Рикошеты, бросок от борта, который отскакивает от игрока и попадает в ворота, бросок из-за ворот. Потому что ты оказываешься в уязвимом положении, потому что не выигрываешь борьбу. Как я уже сказал, думаю, что мы все можем быть лучше в этом плане», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.

Следующий матч серии между командами состоится 21 апреля на домашней площадке «Далласа».