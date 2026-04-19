Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В. Анисин: «Динамо» нужно использовать желание Романа Ротенберга создавать и побеждать

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин прокомментировал слова Романа Ротенберга, который заявил, что он готов возглавить московское «Динамо».

«Редко даю интервью, тем более советую, где какому тренеру работать. По Роману скажу отдельно: мы не можем разбрасываться такими кадрами и не пускать тех, кто горит делом и каждый день делает что-то для хоккея, для его развития. Думаю, «Динамо» нужно использовать это желание создавать и побеждать, оно просто не может не пойти на пользу. Тут ещё главное, чтобы ему никто не мешал, не строил козней, а помогал работать.

Я общаюсь с Романом. Он часто делится своими планами, рассказывает о своём видении. У него есть хорошее качество – он слушает других людей, ветеранов. Постоянно интересуется, как работали Чернышёв с Тарасовым, пытается перенять лучший опыт советских времён. Когда есть преемственность поколений, когда всё хорошее старое и всё новое идут рядом, тогда будет прогресс», — сказал Анисин «Чемпионату».

Материалы по теме
Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android