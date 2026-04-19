В. Анисин: «Динамо» нужно использовать желание Романа Ротенберга создавать и побеждать

Трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин прокомментировал слова Романа Ротенберга, который заявил, что он готов возглавить московское «Динамо».

«Редко даю интервью, тем более советую, где какому тренеру работать. По Роману скажу отдельно: мы не можем разбрасываться такими кадрами и не пускать тех, кто горит делом и каждый день делает что-то для хоккея, для его развития. Думаю, «Динамо» нужно использовать это желание создавать и побеждать, оно просто не может не пойти на пользу. Тут ещё главное, чтобы ему никто не мешал, не строил козней, а помогал работать.

Я общаюсь с Романом. Он часто делится своими планами, рассказывает о своём видении. У него есть хорошее качество – он слушает других людей, ветеранов. Постоянно интересуется, как работали Чернышёв с Тарасовым, пытается перенять лучший опыт советских времён. Когда есть преемственность поколений, когда всё хорошее старое и всё новое идут рядом, тогда будет прогресс», — сказал Анисин «Чемпионату».