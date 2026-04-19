В.Прохоров: «Динамо» пора возвращаться на вершину, и Ротенберг способен в этом помочь

В.Прохоров: «Динамо» пора возвращаться на вершину, и Ротенберг способен в этом помочь
Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров прокомментировал заявление Романа Ротенберга, что он готов стать главным тренером бело-голубых, но решение должны принять акционеры клуба.

«Опыт, который есть у Романа, необходим любому клубу, «Динамо» можно позавидовать. При Ротенберге в СКА была выстроена клубная вертикаль, которая давала свои плоды. Посмотрите, сколько воспитанников прошли дорогу от детской школы до команды мастеров. Роман — человек, преданный хоккею, готовый работать на благо своей команды чуть ли не в круглосуточном режиме. Мы, ветераны, неоднократно участвовали в совместных проектах с «Красной машиной», и я видел, как он переживает за дело, за воспитание детей, за хоккей в целом. «Динамо» нуждается в таком специалисте. Клубу с богатыми традициями пора возвращаться на вершину, и Роман способен в этом помочь», — сказал Прохоров «Чемпионату».

Материалы по теме
В. Анисин: «Динамо» нужно использовать желание Романа Ротенберга создавать и побеждать
Комментарии
